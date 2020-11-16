Arkadaşlarıyla alkol alıp fenalaşan adam hayatını kaybetti

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Olay, geçen 13 Kasım'da Sarıoğlan ilçesi İğdeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay D., Erol Ö. ve Hakkı E., birlikte alkol aldı. Ancak 3 arkadaş bir süre sonra rahatsızlanınca ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri fenalaşan arkadaşları yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırdı.
5 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Tedavi altına alınan kişilerin, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edildi. Özel hastanede tedavi gören Hakkı E., 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, yaşamını yitirdi.
Bu arada Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Tuncay D, taburcu edilirken, Erol Ö.'nün ise, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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