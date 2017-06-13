Asker ocağında PKK gözaltısı

Malatya Valiliği OHAL Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan ve 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.’nun Malatya’nın Doğanyol ilçesi Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma er olarak görev yaptığının tespiti üzerine şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli M.U.’nun işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.



Öte yandan, Malatya’nın Akçadağ ilçesi Doğanlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen meskun mahal ve yol aramalarında Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince TİKKO silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı belirtildi.