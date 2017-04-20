Atanamayan öğretmen Valilik önünde soyundu

Manisa Valiliği bu sabah bir soyunma eylemine sahne oldu.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan ve uzun süredir ataması yapılmadığı için psikolojik bunalıma giren bir 31 yaşındaki matematik öğretmeni, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

YAKINLARININ ELİNDEN KAÇIP, VALİLİK ÖNÜNDE SOYUNDU

Adı öğrenilemeyen matematik öğretmeni, yakınları tarafından hastaneye götürülürken kaçarak Manisa Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda çırılıçıplak soyundu. Polislerin müdahale ettiği matematik öğretmeni, olay yerinden alınarak uzaklaştırıldı.