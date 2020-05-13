Ataşehir'de iki katlı bina alev alev yandı

Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 20.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binanın çatısı alev alev yanarken ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında binanın içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken çatıda büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.