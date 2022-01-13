Avukat Dilara'nın vasiyeti yürekleri yaktı

Tuzla'da eski nişanlısı uzman çavuş Oktay D. tarafından restoranda katledilen avukat Dilara Y.'ın aylar önce öleceğini hissedip bir avukat arkadaşına vasiyet bıraktığı ortaya çıktı.

İstanbul Barosu önündeki anma programında konuşan anne Elvan Y. ise, "Acım da öfkem de çok büyük. En büyük cezayı alıp, oradan çıkmamasını istiyorum" diyerek sanığa isyan etti.

Dilara Y.'ı katleden eski uzman çavuş Oktay D. (29) "tasarlayarak öldürme", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla yağmaya teşebbüs" suçlarından cezaevine konuldu. Eski uzman çavuş Oktay D.'in 2017'de TSK'ya girdiği ancak geçen yıl sözleşme uzatmayıp görevden ayrıldığı öğrenildi.

Oktay D.'in Dilara Y.'ın evine girerek 10 gün boyunca evde gelmesini bekleyen Oktay D.'e kapıyı açan çilingirin de emniyette sorguya alındığı iddia edildi. Dilara Y.'ın ayrıca geçtiğimiz yıllarda kısa süren bir evlilik yaptığı bilgisine de ulaşıldı.

Oktay D. ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha günyüzüne çıktı. Oktay D.'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 19 Ekim 2021'de başvurarak Dilara Y.'ın kendisine tehdit ve hakaret mesajlarını attığını belirterek şikayetçi olduğu belirlendi

Oktay D.'in ikamet adresinin İzmir'de olduğunu ve çekilen mesajları burada aldığını kaydeden savcılık dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dilara Y. hakkında başlatılan soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



29 yaşındaki Avukat Dilara Y. için, Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Tabutunun üzerine avukatlık cübbesi örtülen Avukat Dilan Y.'ın cenazesi başında, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, güvenlik güçlerinin bu cinayetten ders alması gerektiğini ifade etti.

Yılbaşında memleketi Samsun'a giderek, anneannesini ve dayılarını ziyaret ettiği öğrenilen Dilara Y.'ın dönüş yolunda telefonla görüştüğü anneannesi Sevim Akyel'e "Anneanne, İstanbul'a kadar seninle konuşalım" diyerek aldığı tehdit mesajlarını anlattığı ortaya çıktı.

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Anneanne Akyel'in de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" uyarılarında bulunduğu öğrenildi. Anneanne Akyel, torununun zor şartlarda okuduğunu belirterek, "Çok zor şartlar altında kızımızı okuttuk. Avukat olmak en büyük hayaliydi ve başardı. Olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.



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'Bilsek, biz onun başında nöbet tutardık'

Dayı Savaş Akyel de "Biz o adamla nişanlanmasını hiç istemedik. Annesi de çok karşı çıktı ama çocuğumuzun başına gelecek varmış, engelleyemedik. Tehdit mesajları aldığını öldükten sonra öğrendik. Öncesinde bilsek, biz onun başında nöbet tutardık. Çok üzgünüm" diye konuştu.

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Bize önce kendini 'subay' olarak tanıttı

Dilara'nın diğer dayısı Suat Akyel ise "Bu adamla 15 gün nişanlı kaldı. Hiç istememiştik sonradan o da nişanını attı. Bu adam ilk önce kendisini subay olarak tanıttı. Dilara'nın peşini hiç bırakmadı, tehdit mesajları yazdı kızıma, sürekli öldürme mesajları yazdı. Ben mesajları okumadım, kaybettikten sonra öğrendik" dedi.