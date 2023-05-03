Aydın'da feci kaza: 13 kişi yaralandı

Aydın'da 16.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Kuyucak ilçesi yakınlarında meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 09 ACP ... plakalı okul öğrenci servis minibüsü, ışıklı kavşakta V.S. yönetimindeki 09 P ... plakalı kamyonetle çarpıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Serviste bulunan 12 öğrenci ve 1 okul görevlisi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kuyucak Devlet Hastanesi'ne ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.