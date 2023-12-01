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Bakan duyurdu: Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 4 ton 600 kilo daha uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye'de uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik 'NARKOGÜÇ-38' operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul, Diyarbakır ve Hakkari'de 1'er, Zonguldak'ta 20, Tekirdağ'da 11 ve Osmaniye'de 2 olmak üzere toplamda 36 şüpheli yakalandı. Operasyonda toplam 1 ton 719 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ve jandarma ekiplerini tebrik ederek, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. 

 '4 TON 600 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkogüç-38 operasyonumuz 4️5 ilde devam ediyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6'ncı Hudut Komutanlığı ile birlikte yürütülen operasyonda 4 ton 600 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon gerçekleştiren 6'ncı Hudut Komutanlığı'ndaki askerimizi ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi. 

DHA

Etiketler ali yerlikaya narkogüç-38 operasyonu uyuşturucu
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