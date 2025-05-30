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Banka şubesinde bıçaklı soygun paniği

Banka şubesinde bıçaklı soygun paniği
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir banka şubesinde, banka müdürüne bıçak çektikten sonra aldığı paralarla kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ceylanpınar Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası şubesinde yaşandı. İddiaya göre, M.A. isimli bir şahıs, banka müdürü B.S.'nin odasına girdi. Yanında getirdiği bıçağı çeken şahıs, bankada paniğe neden oldu. Banka görevlilerinin yardım butonuna basması üzerine banko üzerindeki bir miktar parayı alıp dışarı çıkmaya çalışan şahıs, olay yerine giden polisler tarafından yakalandı.

Şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

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Etiketler Şanlıurfa banka soygun bıçak
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