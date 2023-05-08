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''Bankadan arıyoruz'' yalanıyla 3 milyonluk vurgun

''Bankadan arıyoruz'' yalanıyla 3 milyonluk vurgun
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İstanbul'da bankadan aradıklarını söyleyerek hesap bilgilerini öğrendikleri esnafın 3 milyon lirasını çeken 2 kişi yakalandı.

İstanbul'da polise başvuran 54 yaşındaki V.C. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. V.C., ifadesinde telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını, banka hesabında bir sorun olduğunu söyleyerek kendisini kandırdığını anlattı. Şüphelilerin kendi cep telefonuna gelen şifreyi isteyerek, banka hesabında bulunan 3 milyon lirayı çaldıklarını söyleyen V.C.'nin "Onlara inandım. Bütün param gitti" dediği öğrenildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis hesaptaki 3 milyon liranın havale edildiği hesap bilgilerini takip ederek 2 şüpheliye ulaştı. Kimlikleri tespit edilen Umut A.E. (21) ile Reşat G.(20) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

DHA

Etiketler banka dolandırıcı esnaf
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