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  4. 06 Temmuz 2017 07:36

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sabaha karşı yangın paniği yaşandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın
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Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin 4 katındaki asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, hastalar ise tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin nöroloji bölümünün bulunduğu 4'üncü katındaki asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. 

HASTALAR  TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle panik yaşanırken, hastane personelleri tarafından hastalar binadan tahliye edildi. Hastanenin 4'üncü katında yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, Bir süre dışarıda bekletilen hastalar ise başka bir bloğa götürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



DHA

bayrampaşa devlet hastanesi , yangın , istanbul