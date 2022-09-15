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Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Karyağdı Mahallesi İsmail ve Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yeri önünde esnafla sohbet eden Aydın'a, plakası belirlenemeyen motosiklette başında kask bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA: SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın'ın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Başkan Öztürk, "Bugün başkan yardımcım Sayın Hasan Aydın talihsiz bir silahlı saldırıya uğradı. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Vücuduna 6 kurşun girip çıktı. Ama çok şükür ki ameliyatlık bir durumu dahi yok. Şu an acil servisten yukarıdaki odasına alınıyor. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah faili en kısa zamanda yakalanacak" dedi.

AA

Etiketler antalya elmalı belediye başkan yardımcısı hasan aydın
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