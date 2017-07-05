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  4. 05 Temmuz 2017 23:04

Belediye başkanının yakın korumasına silahlı saldırı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

Belediye başkanının yakın korumasına silahlı saldırı
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Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması, evine girerken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, işten çıkan ve otomobiliyle Cumhuriyet Mahallesi 1518 Sokak'taki evine gelen Başkan Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'a arabadan indiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda ayağından hafif yaralanan Çapar, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye giden Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çapar'ı ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. 
Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

AA

yakın koruma , silahlı saldırı , belediye başkanı