Beşiktaş'taki kanlı saldırıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park yakınında maç çıkışı saatinde çevik kuvvet otobüsüne yönelik çifte saldırıyla ilgili olarak 9 kişi daha yakalandı. 37'si polis 44 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Beşiktaş Vodafone Park stadı çevresinde, 10 Aralık 2016 tarihinde bombalı araç ve canlı bomba saldırısında 37'si polis, 7'si sivil toplam 44 kişi şehit olurken çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü PKK’nın gerçekleştirdiği çifte bombalı saldırının ardından başlatılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan kişilerden ele geçen dijital malzemeler ve hts kayıtlarından, saldırıda kullanılan araç sahibiyle ve eylemle bağlantılı 9 kişiyi daha tespit etti. Geçen hafta düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin arıdından mahkemeye sevk edilen 9 kişiden 5 kişi tutuklanırken, 1’i adli kontrol olmak üzere 4 kişi serbest kaldı.Olayla ilgili tutuklu sayısı 18'e yükseldi.