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Binlerce kullanıcının verilerinin çalıp ''darkweb'te satıldığı ortaya çıktı!

Binlerce kullanıcının verilerinin çalıp ''darkweb'te satıldığı ortaya çıktı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Getir ve BiTaksi kullanıcılarına ait binlerce kişisel verinin izinsiz şekilde ele geçirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada şirketin eski yazılım mühendisinin verileri çalıp internette "darkweb" olarak adlandırılan karanlık ağlarda paylaştığı ve şirketin kurucusu Nazım Salur'a ad şantaj yaptığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Getir ve BiTaksi sistemlerine izinsiz erişilerek kullanıcı verilerinin çalındığı iddiası üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, Getir'de yazılım mühendisi olarak çalışan F.Y.'nin sisteme sızarak binlerce kullanıcıya ait verileri ele geçirdiği ortaya çıktı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberinde yer alan iddianameye göre, şüpheli F.Y., 2023 yılı Şubat ve Mart aylarında kurumsal e-posta hesabını kullanarak 2 bin 890 kişinin kişisel bilgilerine ulaştı. Elde ettiği isim, adres, telefon, sipariş ve seyahat bilgilerini sosyal medya ile karanlık ağ platformlarında paylaşan F.Y.’nin bu verileri kullanarak şirket kurucusu Nazım Salur’a şantaj içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi.

Yapılan teknik incelemelerde, sorgulama işlemlerinin doğrudan F.Y.’nin kullanıcı hesabı üzerinden yapıldığı tespit edildi. Şüpheli, savunmasında işlemleri kendisinin gerçekleştirmediğini iddia etse de bilirkişi raporları ve dijital deliller bu ifadeyi çürüttü. Ayrıca tehdit içerikli e-postalarda şirketin ödeme yapması gerektiğine dair örtülü mesajlar bulunduğu kayıtlara geçti.

 13 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

F.Y. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “bilişim sistemine girme”, “kişisel verileri hukuka aykırı elde etme” ve “şantaj” suçlarını kapsayan maddeleri kapsamında 5 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay, içeriden kaynaklanan siber tehditlerin ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Sabah Gazetesi

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Etiketler Getir BiTaksi getir bitaksi kullanıcı verileri veriler darkweb
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