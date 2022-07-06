Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti!

Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren bir kişi daha sonra aynı silahla intihar etti.

Mersin'in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, A.D.'in (31), karısı N.D. (25) ve oğlu Y.D.'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Anne- baba ve çocuklarının cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.