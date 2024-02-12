  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir yolcu otobüsü kazası daha! Ölü ve yaralılar var

Bir yolcu otobüsü kazası daha! Ölü ve yaralılar var

Bir yolcu otobüsü kazası daha! Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir'de Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

 

AA

Etiketler balıkesir yolcu otobüsü trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyada bir ilk: Uçan taksi hizmeti başlıyor Dünyada bir ilk: Uçan taksi hizmeti başlıyor Çakarlı trafik magandaları işte şimdi yandı Çakarlı trafik magandaları işte şimdi yandı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesi iptal edildi İbni Sina'nın tavsiye ettiği mucizevi bitki! Ölümden başka her şeye deva İbni Sina'nın tavsiye ettiği mucizevi bitki! Ölümden başka her şeye deva Irak'ta bir evladımız şehit düştü! Irak'ta bir evladımız şehit düştü! Kim Milyoner Olmak İster'de görülmemiş heyecan: İlk soruda elendi Kim Milyoner Olmak İster'de görülmemiş heyecan: İlk soruda elendi Motorine dev zam geliyor Motorine dev zam geliyor Depremzedelerin kaldığı konteyner kentte büyük yangın Depremzedelerin kaldığı konteyner kentte büyük yangın Türkiye'de günde 6 bin 200 TL maaşla çalışacak işçi aranıyor Türkiye'de günde 6 bin 200 TL maaşla çalışacak işçi aranıyor Milyar dolarlık kara para operasyonunda 2. dalga: Gözaltılar var! Milyar dolarlık kara para operasyonunda 2. dalga: Gözaltılar var!