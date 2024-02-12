Bir yolcu otobüsü kazası daha! Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Balıkesir'de Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
AA
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