Boşanmak isteyen eşe baba evinde kabusu yaşattı

Hatay'da 33 yaşındaki bir kişi kendisinden boşanmak isteyen 25 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Hatay'da Kıyıgören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, R.B., eşi H.B.’dan ayrılmak istediği için babasının evine gitti. Bir süre sonra H.B. da yanına pompalı tüfek alarak kayınpederinin evine gidip eşiyle konuşmak istedi.

Burada H.B. ve R.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfekle eşine ve kayınpederi İ.B.'a ateş açan H.B., daha sonra evden ayrılarak kayıplara karıştı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan baba ve kızı kanlar içerisinde kalırken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.B.'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, kızı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.