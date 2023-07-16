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Bu sefer mağdur bir erkek... Markette taciz davasında karar çıktı

Bu sefer mağdur bir erkek... Markette taciz davasında karar çıktı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde erkek avukat T.B.A.'nın kalçasına dokunarak taciz ettiği iddiasıyla yargılanan kadın, beraat etti.

Bir markette alışveriş yapan erkek avukat T.B.A.'nın (26) kalçasına iddiaya göre, L.B. (59) dokundu. T.B.A., taciz iddiasıyla L. B.'den şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. L.B. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, suçlamaları reddeden L.B., "Üzerime atılı bu suçu ben işlemedim. Asıl ben taciz edildim" dedi. Daha sonra mahkeme, L.B.'nin beraatine karar verdi. 

 

DHA

Etiketler ankara çankaya taciz
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