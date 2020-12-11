Bulun bu sapığı! Markette dehşete düşüren taciz

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Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde yaşlı bir adam, zihinsel engelli bir kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunuyor.
İĞRENÇ OLAY KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, küçük kıza arkadan sarılarak cinsel istismarda bulunduktan sonra öpüyor. Ardından da küçük kızın eline para tutuşturuyor.
Sosyal medyada görüntülerin yayınlamasının ardından, kullanıcılar sapığın kimliğinin bulunması ve yakalanması için talepte bulunmaya başladı.
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