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  4. 11 Aralık 2020 16:57

Bulun bu sapığı! Markette dehşete düşüren taciz

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir markette, zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

Bulun bu sapığı! Markette dehşete düşüren taciz
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Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde yaşlı bir adam, zihinsel engelli bir kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunuyor.

İĞRENÇ OLAY KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, küçük kıza arkadan sarılarak cinsel istismarda bulunduktan sonra öpüyor. Ardından da küçük kızın eline para tutuşturuyor.

Sosyal medyada görüntülerin yayınlamasının ardından, kullanıcılar sapığın kimliğinin bulunması ve yakalanması için talepte bulunmaya başladı.

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