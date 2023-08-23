Çanakkale'deki yangın böyle başlamış

Çanakkale'de 20 saati aşkın devam eden ve geniş bir alana yayılan orman yangınının başlama anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale'de dün başlayan ve yerleşim yerlerine kadar ulaşan orman yangınına çok sayıda ekibin müdahalesi sürerken, yangının başlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında çıkan ve 20 saati aşkın süredir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi. Son olarak Çanakkale'de orman yangınının başlama görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntülerde, ormanlık alanda bir anda dumanların yükselmeye başladığı görülüyor. DHA