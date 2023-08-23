  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çanakkale'deki yangın böyle başlamış

Çanakkale'deki yangın böyle başlamış

Güncelleme:

Çanakkale'de 20 saati aşkın devam eden ve geniş bir alana yayılan orman yangınının başlama anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale'de dün başlayan ve yerleşim yerlerine kadar ulaşan orman yangınına çok sayıda ekibin müdahalesi sürerken, yangının başlama anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında çıkan ve 20 saati aşkın süredir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Son olarak Çanakkale'de orman yangınının başlama görüntüsü de ortaya çıktı.

Görüntülerde, ormanlık alanda bir anda dumanların yükselmeye başladığı görülüyor.

 

DHA

Etiketler çanakkale yangın yangının çıkış anı yangının çıktığı an
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korkulan oldu; yeni varyantla birlikte maskeler geri döndü
Hande Sarıoğlu bu sefer çamaşırından, kıyafetine, makyajına kadar Barbie oldu
Bakanlık Togg satışlarına inceleme başlattı
Canlı yayında tüm emeklilere ek zam müjdesi!
Saatte 2 bin TL'ye yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar
Bir ilimizde daha büyük deprem! Çevre illerde sallandı
22 yıl sonra kavuştu, 2,5 yıl restore etti, şimdi satmak zorunda!
Kedilerden insanlara bulaşan toksoplazmaya dikkat!
Memur ve memur emeklisi zammında kriz
Altın yeniden yükselişe geçti, kritik uyarı geldi