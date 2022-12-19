Canlı yayında çocuk istismarı rezaleti!

Türkiye her gün yeni bir istismar iddiasıyla çalkalanırken, mide bulandıran son olay Bursa'da yaşandı. Canlı yayında bir çocuğu istismar eden zanlı polis tarafından apar topar gözaltına alındı.

Bursa'da gerçekleşen olayda, bir kişinin canlı yayın açtığı sırada küçük çocuğa istismarda bulunduğu görüldü. Sosyal medyada bir anda yayılan görüntüler sonrasında Emniyet birimleri harekete geçti ve istismar zanlısını gözaltına aldı.

İnfial yaratan canlı yayın sırasında küçük çocuğun "Yaşım tutmuyor diye öyle yaptım" demesi üzerine adamın "Yaş kaç senin, 12 mi" diye sorduğu duyuluyor.

"12'den gün aldım, yani 11 yaşındayım" diyen kız devamında "Tutmuyor. 13 yaş ve üzeri lazımmış. Ya da 18, hatırlamıyorum.' diyor.

Kameraya bakmaktan çekinmeyen sapık, çocuğun elini cinsel organına getirirken çocuğun adamın kulağına fısıldadığı görülüyor.