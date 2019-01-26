SON DAKİKA
BAKANLIK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA ! KUZEY IRAK'TAKİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI
Erdoğan'dan CHP'li belediye başkan adayı için suç duyurusu
Erdoğan'dan CHP'li belediye başkan adayı için suç duyurusu
Bakanlık'tan flaş açıklama ! Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı
Bakanlık'tan flaş açıklama ! Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı
İşte 2019 otomobil kampanyaları ! Son gün 31 Ocak
İşte 2019 otomobil kampanyaları ! Son gün 31 Ocak
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması
Antalya'daki hortum felaketinde ağır bilanço
Antalya'daki hortum felaketinde ağır bilanço
Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü
Aldatılan kadın kocasının sevgilisinin cinsel organına acı biber sürdü
Sadece 1 imzayla 19 dairesi, 9 otomobilini kaybetti !
Sadece 1 imzayla 19 dairesi, 9 otomobilini kaybetti !
Araç sahiplerine müjde ! Benzine indirim geliyor
Araç sahiplerine müjde ! Benzine indirim geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Ocak 2019 16:58

Çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı ! Linçten polis kurtardı

Diyarbakır'da 11 yaşındaki çocuğu taciz etmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından linç ediliyordu.

Çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı ! Linçten polis kurtardı
A+ A-

Diyarbakır'da 11 yaşındaki erkek çocuğunu taciz amacıyla apartmana götürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekinciler Caddesi'nde yolda yürüyen çocuk, kendisini takip eden kişi tarafından apartmana götürülmek istendi. Olayı fark eden çevredekiler müdahale ederek, şüpheliyi yakaladı. Çocuğunun yakınlarının da gelmesiyle öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine caddeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi kalabalığın arasından güçlükle çıkarıp, gözaltına alarak zırhlı araca bindirdi. Polis ardından anons yaparak öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade için emniyete götürüldü.









DHA

diyarbakır , linç , taciz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM