  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Devlet hastanesinde yangın paniği

Devlet hastanesinde yangın paniği

Güncelleme:

Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin bodrum katındaki yemekhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

82 Evler Mahallesi’nde bulunan Tarsus Devlet Hastanesi’nde bodrum katında bulunan yemekhane koridorunda kısa devre nedeniyle aküler patladı. Patlamanın ardından hastanedeki panoda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede görevli personellerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangından dolayı yemekhane bölümünde yoğun duman oluştu. Duman sebebiyle kısa süreliğine panik yaşanırken, poliklinik bölümünde bulunan hastalar dışarı çıktı.

İHA

Etiketler mersin devlet hastanesi yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız
Hangi parti kaç milletvekili çıkardı ? İşte tam liste
CHP elindekinden de oldu! Sandalye sayısı düştü...
Milletvekili seçilemeyen ünlüler ittifakından TİP - İYİ Parti çıktı!
İşte il il, parti parti, yeni milletvekilleri
Cumhurbaşkanlığı seçimini 12'den vuran anket firması o oldu
Yağışlar geri geliyor! İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri
Yeniden sandık başına gidiyoruz! Tarih belli oldu
2018 yılına göre.... İşte seçimlerin kazanan ve kaybeden lider ve partileri...
İşte gazetelerin 2'nci tur manşetleri...