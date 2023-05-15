Devlet hastanesinde yangın paniği
Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin bodrum katındaki yemekhanede çıkan yangın paniğe neden oldu.
82 Evler Mahallesi’nde bulunan Tarsus Devlet Hastanesi’nde bodrum katında bulunan yemekhane koridorunda kısa devre nedeniyle aküler patladı. Patlamanın ardından hastanedeki panoda yangın çıktı.
Yangın kısa sürede görevli personellerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangından dolayı yemekhane bölümünde yoğun duman oluştu. Duman sebebiyle kısa süreliğine panik yaşanırken, poliklinik bölümünde bulunan hastalar dışarı çıktı.
İHA
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