Didem Arslan'la Vazgeçme'de kayıp Narin'in annesi konuşurken yayın kesildi

Diyarbakır'da kaybolan 7 yaşındaki Narin'in bulunması için anne, Didem Arslan'la Vazgeçme programına katıldı. Yayın sırasında annenin sözleri sonrası yayın sonlandırıldı.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden Kur'an kursuna gitmek üzere evinden ayrılan Narin G.'dan o tarihten bu yana bir haber alınamadı.

Narin'in nerede olduğunun belirlenmesi için ailesi, Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurdu.

Narin'in ailesi programın canlı yayınına katıldı. Ancak, annenin bir köpeğin zarar gördüğünü belirttiği sırada yayın aniden kesildi.

Anne açıklamasında, “Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. ‘Yapmayın, günahtır’ dedim" diye konuştu.

YENİ AÇIKLAMA: SONUCA ÇOK YAKLAŞTIK

Kayıp Narin için Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yıldırım şöyle konuştu:

"Dakika dakika her şeyi kayıt aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var, bulacağız. Kriminal ekiplerimiz olay yeri incelemesinden tutun en ufak delillere kadar gerekli incelemeyi yapmıştır. Toplam 1800 komando bölgede arama faaliyetlerine devam etmektedir. Deliler incelenmek üzere gönderilmiştir. Bu süreç içerisinde birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı asılsız da olsa her bir ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı, tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Derdimiz Narin'imize sağ sağlim ulaşmak.

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. İnşallah burada yine milletimize Narin’in müjdesini vermek isterim."

8 yaşındaki Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Kur'an kursuna gitmek için evden çıktıktan sonra kayboldu. AA'nın aktardığına göre; ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi. Ekiplerce, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.

EĞERTUTMAZ DERESİ'NDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI; GÖZALTILAR VAR

Kız çocuğunun bulunması için yaklaşık 130 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı avukat Nahit Eren, soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirterek “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alınanların yanında “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınanların da olduğunu kaydetti. Yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İMAMIN EVİ DE ARANDI

Kurs imamın da ifadesine başvurulduğunu aktaran Eren, imamın evi dahil birçok evin de arandığını kaydetti.