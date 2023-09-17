Diyarbakır'da 'kuduz' karantinası
Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki bir çiftlikte 2 ineği ısıran köpek öldü. Ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemenin ardından 'kuduz' alarmı verildi.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinin kırsal Kırım Mahallesi’nde çiftlik sahibi, bir süre önce 2 ineğini ısıran köpek ölünce kuduz şüphesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne haber verdi. İhbar üzerine çiftliğe giden ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemede kuduz bulgularına rastlandı. Çiftlik hayvan giriş- çıkışına kapatılırken, ölen köpek ile kesilen inekler gömüldü. İneklerden alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.
DHA
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