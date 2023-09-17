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  4. Bir ilimizde kuduz alarmı! Karantina başladı

Diyarbakır'da 'kuduz' karantinası

Diyarbakır'da 'kuduz' karantinası
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Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki bir çiftlikte 2 ineği ısıran köpek öldü. Ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemenin ardından 'kuduz' alarmı verildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinin kırsal Kırım Mahallesi’nde çiftlik sahibi, bir süre önce 2 ineğini ısıran köpek ölünce kuduz şüphesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne haber verdi. İhbar üzerine çiftliğe giden ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemede kuduz bulgularına rastlandı. Çiftlik hayvan giriş- çıkışına kapatılırken, ölen köpek ile kesilen inekler gömüldü. İneklerden alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi. 

DHA

Etiketler diyarbakır hani kuduz kuduz alarmı karantina kuduz karantinası köpek inek
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