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  4. 02 Kasım 2020 10:45

Düğün salonuna çocuk gelin baskını!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 16 yaşında bir çocuğun evlendirildiği ihbarı üzerine polis ekipleri düğün salonunu basarken, gelin ve damadı polis merkezine götürdü. Kaynak: Kocaeli'de çocuk evliliği skandalı!

Düğün salonuna çocuk gelin baskını!
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Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi’nde teyze çocukları olan H.E. ve S.E. için akşam Fatih Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda tören düzenlendi. Gelin S.E.’nin 16 yaşında olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine polis ekipleri, düğün salonuna gelerek, H.E. ve S.E.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü. H.E. ve S.E.’nin nikahlarının kıyılmadığı öğrenilirken, S.E.’nin "evlenmek için kendisinin ve ailesinin rızası olduğu" öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 

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