Düğünde maganda kurşunu can aldı

Çorum'da bir düğünde maganda kurşununun hedefi olan 36 yaşındaki Ozan Ö. hayatını kaybetti.

Çorum'un Mecitözü ilçesindeki düğün töreninde başına mermi isabet eden kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alancık köyündeki bir düğün töreninde Ozan Ö.'nün (36) aniden yere düşmesi ve başında kanama meydana gelmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ö., kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ö.'in başına mermi isabet ettiği tespit edildi.

Ö.'nün cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ö.'nün ölümüne neden olan merminin ateşlendiği silahın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AA