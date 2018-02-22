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  4. 22 Şubat 2018 14:21

Emekli albay dehşeti ! Oğlunu vurup intihar etti

İzmir'in Karabağlar ilçeisnde, emekli albay Ahmet T., tartıştığı oğlunu silahla başından vurup, aynı silahla intihar etti.

Emekli albay dehşeti ! Oğlunu vurup intihar etti
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Olay, bugün sabah saatlerinde Üçkuyular Mahallesi 46 Sokak'ta meydana geldi. Emekli albay Ahmet T. ile tenis hocası oğlu Arda Çağlar T., evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli albay, ruhsatlı tabancasıyla oğlunun başına ateş etti. Ağır yaralanan Arda Çağlar T. yere yığılırken, baba Ahmet T. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların kapıyı kırarak içeri girmesiyle baba ve oğlu yerde kanlar içerisinden bulundu.

 
 

 

 

DHA

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