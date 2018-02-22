Emekli albay dehşeti ! Oğlunu vurup intihar etti

Olay, bugün sabah saatlerinde Üçkuyular Mahallesi 46 Sokak'ta meydana geldi. Emekli albay Ahmet T. ile tenis hocası oğlu Arda Çağlar T., evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine emekli albay, ruhsatlı tabancasıyla oğlunun başına ateş etti. Ağır yaralanan Arda Çağlar T. yere yığılırken, baba Ahmet T. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların kapıyı kırarak içeri girmesiyle baba ve oğlu yerde kanlar içerisinden bulundu.



