Emniyet'te ''Gülsüm'' alarmı ! Polis her yerde onu arıyor

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay dün akşam 21.00 sıralarında Ataşehir’de meydana geldi.

İddialara göre, F.K. ile Gülsüm K. çifti evliliklerinde sorunlar yaşıyordu. Yaşadıkları sorunlar sebebiyle Gülsüm K. resmiyette boşanma işlemi gerçekleşmeden Marmaris’e taşındı. F.K. ise eşinin aşk yaşadığını düşündüğü 36 yaşındaki Abdülkadir K.’nın peşine düştü. Yaptığı araştımalar neticesinde Abdülkadir K.’nın Ataşehir’e bağlı Mevlana Mahallesi’ndeki adresini tespit etti. Arkadaşı B.A.’yı da yanına alan F.K. önceki akşam saat 21.00 sıralarında Abdülkadir K.’nın evine gitti.

KURŞUN YAĞDIRDI!

İkili arasında yaşanan tartışma alevlenince F.K. belinden çıkardığı silahla Abdülkadir K.’ya kurşun yağdırdı. Abdülkadir K. kanlar içinde yere yığılırken, F.K. ve arkadaşı B.A. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Abdülkadir K.’nın vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ARKADAŞI YAKALANDI AMA KATİL FİRARİ!

Çevrede yapılan fiziki çalışmalar neticesinde kısa sürede şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, B.A.’yı gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen B.A. sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda, F.K.’nın Abdülkadir K.’yı eşi Gülsüm K. ile aşk yaşadığını düşündüğü için öldürdüğü iddia edildi.

POLİS KORUMASINA ALINDI

F.K.’nın eşi Gülsüm K.’yı da öldürme ihtimali üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. İfadesi alınan Gülsüm K.’ya polis koruması tahsis edildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli F.K.’yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.