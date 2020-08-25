Eşi tarafından tüfekli saldırıya uğrayan kadın: Aklıma kadın cinayetleri geldi

Ankara'da eşi tarafından tüfekli saldıraya uğrayan kadın konuştu.

Diyarbakır'da yaşayan 20 yaşındaki S.Ç, 2 yıllık eşi Ozan Ç'den şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk edip, Ankara'ya babasının yanına döndü.

Ardından boşanma davası açan S.Ç, eşinin görüşme talebini reddetti.

Eşi ile Keçiören ilçesinde karşılayan S.Ç saldırıya uğradı.

Tüfekli Ozan Ç, tartıştığı eşini saçından tutup sürükleyerek, tüfekle vurmakla tehdit etti. Durumu fark eden cadde üzerindeki oto yıkama dükkanı sahibi Mesut Ünsal, araya girip, Ozan Ç'ye müdahale etti.

Ünsal, kadını kurtarıp, içeri gönderirken, tüfekle peşinden girmek isteyen kocasına ise engel oldu. Ünsal ve yanındaki çalışanlar, içeri girmek isteyen Ozan Ç'yi bölgeden uzaklaştırdı.

ŞÜPHELİ EŞ HER YERDE ARANIYOR

Polis, kaçan Ozan Ç'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

''EVLİLİĞİM SÜRESİNCE ŞİDDET GÖRDÜM''

Evliliği süresince eşinden şiddet gördüğünü söyleyen S.Ç, olay günü yürüyüş yaparken, takip edildiğini anlayıp, geri döndüğünde boşanmak üzere olduğu eşini gördüğünü söyledi.

''SENİ DE AİLENİ DE TÜFEKLE ÖLDÜRÜRÜM''

Karşılaşmanın ardından eşinin konuşma talebinde bulunduğunu ancak kendisinin kabul etmediği de belirtti.

S.Ç, ''Konuşmak istemiyorum dedim. Daha sonra beni zorladı, 'Eğer benimle konuşmazsan seni de aileni de bu tüfekle öldürürüm' dedi.

Tehditin üzerine eşinin konuşma talebini kabul eden S.Ç, ''Daha sonra eve gitmek için birlikte yolun karşısına geçtik. Ben de bağırarak oto yıkamacıya sığındım. Beni çekiştirdi; ama ben de kendimi zorla içeri attım. Eğer öyle bir kalkışmada bulunmasaydım şu an belki de kötü bir durum olmuştu" diye konuştu.

''BENİM SONUMUN DA AYNI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM''

Olay günü çok korktuğunu belirten S.Ç. "Aklıma hep kadın cinayetleri geldi. Benim sonumun da öyle olacağını düşündüm. Çok kötü şeyler düşündüm, sonumun öyle olmasını istemedim" dedi.

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan görevlilerin S.Ç. ile görüşüp, destek sağladığı ve evinin önünde polis görevlendirildiği belirtildi.