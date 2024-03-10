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Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı

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İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak poşetlere konulan ve Kırklareli'nde tarlaya gömülen anne ve oğulla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 923. Sokak’ta geçen cuma günü meydana gelen olayda, emekli polis memuru C.B. (51) boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Z.B. (45) ile oğlu Ö.B.’i (26) tabancayla öldürdükten sonra, Kırklareli’ndeki tarlasına gömdü.

C.B. İstanbul’a dönerken, Z.B. ile Ö.B.’den haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kayıp anneyle oğlunun bulunması için başlattığı çalışmada, şüpheli C.B.’i teknik ve fiziki takibe aldı.

Kırklareli’ne bağlı Çeşmeköy’de evi ve tarlası bulunduğu öğrenilen C.B.’in, zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis ekipleri, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.

İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak poşetlere konulan ve Kırklareli'nde tarlaya gömülen anne ve oğulla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Ortaklaşa yapılan çalışmalarda, C.B.’in cuma akşam saatlerinde otomobiliyle köye geldiği ve hava karardıktan sonra tarlasına gidip geldiğini tespit etti.

İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak poşetlere konulan ve Kırklareli'nde tarlaya gömülen anne ve oğulla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı tarlaya gitmesinden şüphelenilen C.B., İstanbul’a döndükten sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. C.B., emniyette verdiği ilk ifadesinde eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra tarlaya gömdüğünü itiraf etti.

İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak poşetlere konulan ve Kırklareli'nde tarlaya gömülen anne ve oğulla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

 CESETLERİ TAŞIMAK İÇİN YARDIM ALMIŞ

Jandarma ve polis ekipleri, kadavra köpeklerinin de yardımıyla Z.B. ile oğlu Ö.B.’in parçalanmış cansız bedenlerini gömülü olduğu tarladan çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alınan emekli polis memuru C.B., korkunç cinayetin ayrıntılarını itiraf etti.

İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak poşetlere konulan ve Kırklareli'nde tarlaya gömülen anne ve oğulla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

C.B.’in ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini ikna etmek için önce oğlunu telefonla aradığını, daha sonra birlikte yaşadıkları adrese gittiğini söyledi. Zanlı, eşi ve oğlunun kendisini içeri aldıktan sonra sabaha kadar konuştuklarını belirtti.

Eşini, kendisinden boşanmaması için saatlerce ikna etmeye çalıştığını ifade eden C.B., aralarında çıkan tartışma sırasında, anne ile oğlunun kendisine saldırdığını iddia etti.

İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak poşetlere konulan ve Kırklareli'nde tarlaya gömülen anne ve oğulla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

CESETLERİ PARÇALAYIP POŞETE KOYMUŞ

Eşini ve oğlunu kendisine saldırdığı için öldürdüğünü söyleyen zanlı, cesetleri plastik poşetlere koyduktan sonra otomobiline götürmek için apartmanın girişinde işyerleri bulunan yabancı uyruklu 2 kişiden yardım aldığını da belirtti. 

Otomobilin bagajına koyduğu cesetleri gömmek için Kırklareli’ne götüren C.B.’in, aracının lastiklerinin yağmur nedeniyle çamurlu tarlaya saplandığını, bu nedenle eşi ve oğlunun cansız bedenlerini satırla parçaladığını itiraf ettiği öğrenildi.

İstanbul'da öldürüldükten sonra parçalanarak poşetlere konulan ve Kırklareli'nde tarlaya gömülen anne ve oğulla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

C.B. ile cesetleri otomobiline taşımasına yardım eden Muhammet Nurettin S. ile M. Subhi M. emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

Etiketler öldürüp cesetlerini parçalamış aile içi tarlaya gömmüş ceset
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