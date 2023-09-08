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Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti

Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti
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Antalya'nın Demre ilçesinde eski belediye başkanı A.G. (75), oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti. A.G.'nin şizofreni tedavisi gören oğlu da 2015'te annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 605 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Bina bahçesinin arka kısmında A.G.'nin kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. G.'in hayatını kaybettiği belirlendi. G.’in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. G.'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.

EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan A.G.'nin arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi. A.G.'nin şizofreni tedavisi gören oğlu B. G. de 13 Aralık 2015'te aynı apartmanda annesi Z.G.'yi boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. 

DHA

Etiketler antalya demre intihar
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