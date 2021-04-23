Firari hasta elinde serumuyla yakalandı

Denizli'de hastaneden kaçan hasta, çarşıda dolaşırken bekçilere yakalandı. Firari hastanın, “Hastanede nefes alamadım, darlandım. Mecburen arka taraftan kaçtım” şeklindeki samimi itirafları gülümsetti.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Ahmet G., KOAH ve mide kanseri şikayetleriyle müracaat ettiği Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede rahat edemeyen G., nefes alamadığını ifade ederek doktorlardan izin istedi.

GİZLİCE KAÇTI

Tedavisi devam ettiği için hastaneden ayrılması uygun görülmeyen G., çareyi hastaneden kaçmakta buldu. Gizlice yattığı servisten çıkan G., güvenlik görevlilerini de geçerek hastanenin arka tarafından kaçtı.

KOLUNDAKİ SELUM ONU ELE VERDİ

Kolundaki damar yoluna halen akmakta olan serum poşetiyle birlikte kentin en işlek noktası Bayramyeri Meydanı’nda dolaşmakta olan Ahmet G., yaya devriye görevini yerine getiren çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkatinden kaçamadı. G.’ü durdurup bir banka oturtan bekçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Çarşı ve mahalle bekçilerine hastaneden neden kaçtığını anlatan 52 yaşındaki Ahmet G.’ün samimi itirafları renkli görüntüler oluşturdu.

'MECBUREN ARKA TARAFTAN KAÇTIM''

Hastaneden kaçışıyla ilgili içten itiraflarda bulunan G., “Hastaneden kaçtım. Bende KOAH ve mide kanseri hastalığı var sayın ağabeyim. Hastanede nefes alamadım, darlandım. İzin istedim. Doktorlar ve güvenlikçiler bırakmak istemedi. Mecburen arka taraftan kaçtım. Kolumdaki serumla birlikte kaçtım” dedi.

''ÇEKTİĞİM ACILARI BİLİYOR MUSUN?''

Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çağrılan ambulansta sağlık ekibine teslim edilen Ahmet G., hastaneden kaçışının kendince haklı savunmalarına devam etti. Tedavisi bitmeden hastaneden ayrılmasının sağlığı için yanlış olduğu aktarılmaya çalışılan G., “Bende mide kanseri var. Benim çektiğim acıları sen biliyor musun ağabey. Hepinizden Allah razı olsun ama ben KOAH hastasıyım” diyerek, kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.

Serum poşetini elinde taşıması nedeniyle damar yoluna bir miktar kan biriktiği görülen Ahmet G., ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından ifade işlemleri için polis ekibine teslim edildi. Ekip otosuyla karakola götürülen G., ifadesinin alınmasının ardından yarım kalan tedavisine devam edilmesi için yeniden hastaneye götürüldü.