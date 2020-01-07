Genç kadına yılbaşı gecesi taciz dehşeti !

İstanbul Kadıköy'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Polis şimdi her yerde kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay yılbaşı gecesi Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sokakta yürüyen genç kadını takip eden kimliği belirsiz kişi, cinsel saldırıda bulundu. Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kadın olayın ardından polise giderek şikayette bulundu.

KAMERALAR İNCELEME ALTINA ALINDI

Polis şüpheliyi yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.