Hastane morgunda yılan paniği
Çorum’un Sungurlu ilçesinde hastane morgunun önüne gelen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Sungurlu Devlet Hastanesi morgunun önünde yaklaşık 1,5 metrelik yılanı gören görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler, 10 dakika süren çalışmanın ardından yılanı yakalamayı başardı.
Yakalanan yılan yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya salındı.
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