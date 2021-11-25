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Hastanede korkunç olay!

Hastanede korkunç olay!

Samsun'da bir hastanede tedavi gören hasta, kapı koluna iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’nde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Amatem Servisinde meydana geldi. Daha önce intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen 25 yaşındaki İsmail A., kendini kapı koluna iple astı.

SABAHA KARŞI HASTANE ÇALIŞANLARI FARK ETTİ
Sabaha karşı hastane çalışanları tarafından asılı halde bulunan İsmail A.’yı fark eden görevliler olayı 112’ye haber verdi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

DHA

Etiketler samsun hastane
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