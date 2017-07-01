Hastanede tekbir getirip hemşireyi darp ettiler

Evrensel gazetesinden Erdi Tütmez’in haberine göre, Burcu K., acil serviste kırmızı alanda çalıştığını ve sarı alana geçerken koridorda saldırıya uğradığını söyledi. Burcu K., saldırı anını şöyle anlattı:

“Koridordan geçerken bir ‘hırlama’ sesi duydum. Tanımadığım bu kişiyle bir anda göz göze geldim. O an korktum, kenara çekildim ve oradan uzaklaşmaya çalıştım. Bu sırada beni kovaladı. Sarı alana koştum, o da peşimden koştu. Kimse yoktu. Tekbir getirdi ve bir anda arkadan üzerime atlayıp, beni yere düşürdü. Başımı önce sandalyeye, sonra da yere vurdu. Bunun üstüne bir de başımı ısırdı. Çığlıklar attım. O sırada güvenlik geldi ama uzun süre saçımı bırakmadı. Uzun süre saçımı bırakmadığı anda ‘Bekle, daha bitmedi’ gibi hareketler yaptı. Bunun sonucunda da kafamın sağ tarafında saçlarımın yüzde 50’si döküldü.”

‘KELEPÇESİ ÇÖZÜLDÜKTEN SONRA BANA SALDIRDI’

Saldırının ardından sağlık çalışanlarının güveliğini sağlamak amacıyla uygulanan Beyaz Kod verdiğini belirten Burcu K., saldırganın hastane kaydının olmadığını aktardı.

Burcu K., “Olaydan sonra kameralara bakıldı ve saldırganın ne ismi ne de kaydı çıktı. Kamera kayıtlarına göre polis saldırganı kelepçeli getiriyor hastaneye ve o sırada kelepçesini söküp ayrılıyor. Ama kim olduğu, ne olduğu belli değil. Ve bu kişi sonrasında kelepçesiz bir şekilde bana saldırıyor. Koca hastanenin ortasında dayak yedim. Hayatta olmayabilirdim” dedi.

‘KADINIZ DİYE EZİLECEK DEĞİLİZ’

Son dönemde kadınlara dönük saldırılara da dikkat çeken Burcu K., şunları söyledi:

“Şort giydiği için saldırıya uğrayanlar oldu. Ama insan ‘Bunlar benim başıma gelmez’ diye düşünüyor ama geliyor işte. Açık bir insanım. Üniformalıydım. Şu an hiçbir şey yapamıyorum. Korkuyorum, psikolojim bozuldu. 10 gün rapor aldım, psikiyatri desteği de alacağım. Her gözümü kapattığımda olay aklıma geliyor. Kadın diye ezilecek değiliz. Evden çıkarken, kimseye hesap vermek durumunda değiliz, insanız biz.”

SES: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ, DAVALARINA KATILACAĞIZ

Konuyla ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi Başkanı Muhsin Baygümüş, olayı takipçisi olacaklarını söyledi.

Kamu davası açılacağını dile getirine Baygümüş, “Davalarına katılacağız. Hastane yönetimiyle daha görüşülecek. Orada bu arkadaşımız öldürülebilirdi. Saldırının olduğu nokta da güvenlik bankosuna yakın. Ancak gecikmeli müdahale ediliyor. Acil servis içerisinde güvenliklerin artırılması gerek” diye konuştu.

Kadınlara yönelik saldırılarda cezasızlık politikası uygulandığını savunan Baygümüş, “Son zamanlarda şort giydiği için, oruç tutmadığı için saldırılar yapıldı insanlara. Ama bunun nedenini de gayet iyi biliyoruz. Bu saldırıların ardından uygulanan cezasızlık politikaları bu saldırıları artıyor. Saldırganları teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.





