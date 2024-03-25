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  4. ''Hırsız var'' mesajını önemsemedi, 25 bin TL'sinden oldu

''Hırsız var'' mesajını önemsemedi, 25 bin TL'sinden oldu

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Arnavutköy’de iftar saati durgunluğunu fırsat bilen 3 hırsız, park halindeki hafif ticari aracın içerisindeki 25 bin TL’lik inşaat malzemesini çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Mavigöl Mahallesi’nde yaşayan M.S., geçtiğimiz gün iftar saatinde aracını sokağa park ederek eve girdi. Kısa süre sonra dışarı çıkan M.S., aracının kapılarının açık olduğunu fark etti. Araçta bulunan inşaat malzemelerinin olmadığını gören adam güvenlik kameralarını incelediğinde aracının soyulduğunu anladı. Polise giderek şikayetçi olan M.S., hırsızlıkla alakalı yetkililere seslenerek kendi mahallesinde sıklıkla bu durumla karşı karşıya geldiklerini belirtti.

Arnavutköy’de iftar saati durgunluğunu fırsat bilen 3 hırsız, park halindeki hafif ticari aracın içerisindeki 25 bin TL’lik inşaat malzemesini çaldı.

Kadınlar arasındaki gruptan hırsızlık uyarısı yapıldı, dikkate almadılar

Öte yandan, hırsızlıktan dakikalar önce mahallede yaşayan kadınlardan biri sosyal medya üzerinde oluşturdukları gruba, “Bayanlar kapılarınızın önlerine dikkat edin siyah bir araç ile gelip diğer arabaların içlerini kontrol ediyorlar" yazarak komşularını uyardı. Mesajı gören ama dikkate almayan M.S.’ın aracı mesajda bahsedilen hırsızlar tarafından soyuldu.

Arnavutköy’de iftar saati durgunluğunu fırsat bilen 3 hırsız, park halindeki hafif ticari aracın içerisindeki 25 bin TL’lik inşaat malzemesini çaldı.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anı sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde plakasız bir aracın park halindeki otomobillere yanaştığı araçtan inen bir kişinin keşif yaptığı ardından soygunu gerçekleştirdikten sonra sokaktan hızla uzaklaştığı görüldü. Kamera kayıtlarıyla beraber karakola giden şahıs şikayetçi oldu. Polis her yerde hırsızları arıyor.

Arnavutköy’de iftar saati durgunluğunu fırsat bilen 3 hırsız, park halindeki hafif ticari aracın içerisindeki 25 bin TL’lik inşaat malzemesini çaldı.

“25 bin TL’lik zararım var”

Yaşanılanları anlatan M.S., “Ben inşaat sektörüyle uğraşıyorum. Ben inşaattan geldim aracımı park edip eve çıktım. İftar saatinde hanımım dedi ki bir mesaj geldi 3 kişi bir araca hırsızlık girişiminde bulundu diye. İftardan sonra malzemelerimi alırım diye düşündüm. Saat 21.00 gibi hastaneye gitmem gerekti. Aracımın yanına geldim arka kapımın açık olduğunu gördüm. Bütün malzemelerimi iftar saatini de fırsata dönüştürüp çalmışlar. 3 kişi gelmişler. Biri şoför koltuğundan inmiyor diğerleri inip kendi aracına yükleyip çalmışlar. 25 bin TL’lik zararım var. Bizim araçlarımıza ve işyerimize yapılan bu altıncı hırsızlık oldu” dedi.

İHA

Etiketler mesaj grup whatsapp Hırsızlık hırsız var
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