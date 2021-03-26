Husumetlileri tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Adana’da TIR sürücüsü, telefonla randevulaştığı iki husumetlisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, tır sürücüsü Hacı E. (35) 33 YL 083 plakalı aracıyla Organize Sanayi Bölgesine geldiği sırada daha önce husumetli olduğu şahıslar telefonla aradı.

E. telefonda tartıştığı şahsa “Ben organize sanayide cami yanında otoparkın oradayım gelin” diyerek randevu verdi. Bunun üzerine kısa süre sonra iki kişi geldi. E. şahıslar ile bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.



Tartışma kavgaya dönüştü

Tartışma kavgaya dönüşünce iki şahıs demir ve tahta sopa ile sürücüye saldırdı. Sürücü de kendini korumak için yanındaki bıçağı çıkardı. Ancak sürücü kafasına aldığı darbe ile yere yığılıp elindeki bıçağı düşürdü. Bıçağı alan zanlılardan biri tır sürücüsünün boğazını kesti. Bir süre yaralı sürücünün başında bekleyen zanlılar daha sonra geldikleri lüks araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kaçan iki zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Sürücünün cansız bedeni ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.