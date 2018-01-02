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  4. 02 Ocak 2018 07:54

İğrenç olay gizli kamerayla ortaya çıktı

İstanbul'da, evleri kentsel dönüşüme girdiği için akrabalarının evine yerleşen ailenin 10 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı gizli kamerayla ortaya çıktı.

İğrenç olay gizli kamerayla ortaya çıktı
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İstanbul Bahçelievler’de evleri kentsel dönüşüme giren bir aile akrabalarının evine sığındı. Ailenin 10 yaşındaki küçük kızlarının sıra dışı davranışları aileyi şüphelendirdi.

Küçük kız, ‘Hicabi amca bana kötü şeyler yapıyor’ dedi. Küçük kızlarının başına ne geldiğini anlatamaması üzerine aile üyeleri, evdeki kitap rafının içerisine gizli bir kamera yerleştirdi.

Kamera kayıtlarında, ev sahibi olan Hicabi D.’nin (46) küçük kızı yatağına alarak, yorganı üzerlerine kapattıkları görüldü.

Ailenin şikâyeti üzerine Hicabi D. tutuklandı.

Akşam

bahçelievler , cinsel istismar , istanbul
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