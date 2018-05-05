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  4. 05 Mayıs 2018 09:28

İnanılmaz kaza ! 12 araç birbirine girdi...

Samsun'da 5'i TIR, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

İnanılmaz kaza ! 12 araç birbirine girdi...
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Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi viyadük üstünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir TIR'ın yolun solundaki korkuluklara çarpıp akaryakıt deposunun yola fırlayarak delinip yola mazot saçılması sonucu TIR'ın peşinden gelen diğer araçlar peşpeşe birbirlerine çarptılar.

Yağışlı havadan dolayı yerlerin de ıslak olması kazanın şiddetini daha da arttırdı. Toplam 5'i TIR, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Viyadük üstü uzun süre araç trafiğine kapatıldı ve ulaşım alt yoldan sağlandı.

Kazada yaralanan Havva Karaağaç, Nurgül Işgın, Mahmut Işgın, Hatice Boran, Sümeyya Hafza Boran, Süleyman Boran, Hüseyin Selman Boran ve Mesut Uğural Gazi Devlet Hastanesine, Yılmaz Boran, Furkan Karaağaç, İbrahim Hamza Boran ve Hatun Karaağaç Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Özlem Aysüne, Mustafa Aysüne ve Emre Şahinkaya ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Havva Karaağaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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