İş merkezinin 14. katından düşen genç hayatını kaybetti
Korkunç olay Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda 14 katlı bir iş merkezinin en üst katından düşen 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kocasinan'a bağlı Hacısaki Mahallesi Çimen Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen olayda M.L. (23) 14. kattan beton zemine çakıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede M.L.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.L.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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