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  4. 07 Kasım 2018 08:15

İstanbul D-100'de kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı

D100 Beylikdüzü mevkiinde Edirne istikametinde ilerleyen kamyonun devrilmesi sonucu yol 45 dakika trafiğe kapandı.

İstanbul D-100'de kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı
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İddiaya göre seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı.

SÜRÜCÜLERE UYARI: TEM OTOYOLU'NU KULLANIN

Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, E-5’teki kaza ile ilgili önemli bir uyarı yaparak “Kaza sonrasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Bölgeden geçen ağır vasıtalar trafiğe açık olan şeride sığmadıkları ve geçemedikleri için sağ şeritte beklemeye başladılar. Beylikdüzü ve Büyükçekmece için TEM otoyolunu kullanın” ifadelerini kullandı.

DHA

kamyon , istanbul , kaza
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