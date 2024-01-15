İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği
İstanbul'un Fatih ilçesinde çanta deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Kumkapı Mabeynci Yokuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı.
İddiaya göre; binanın 3'üncü katında, bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
Binada bulunanlar dışarı çıkarken bir anda büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Çanta deposu olarak kullanılan iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DHA
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