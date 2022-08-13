İstanbul'da akıl almaz cinayet

İstanbul Kağıthane’de cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir baba ve 2 oğlu tarafından dakikalarca darp edilerek bıçaklanan hırsızlık zanlısı hayatını kaybetti. Korkunç cinayet saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki S.E.. genç, tanımadığı bir evin kapısını çalarak birini arayacağını söyleyerek cep telefonu kullanmak istedi. Bu sırada evde bulunan M.S. (21), kendisinden yardım isteyen gence cep telefonunu verince olanlar oldu.

Telefonu çalıp kaçarken araca çarpıp boynu kırıldı

Telefonu alan S.E.. kullanıyormuş gibi yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. M.S. ile evde bulunan ağabeyi İ.S.. (26) ve baba Y.S. (47), kaçmaya çalışan S.E..'yi yakalamak için uğraştı. Burada yaşanan arbededen kaçan S.E.., sokak içerisinde koştuğu sırada dengesini kaybederek park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştü. Arkadan gelen M.S., İ.S.. ve Y.S. ise yere düşen S.E..'yi tekme ve yumruklarla öldüresiye darp etti. Genci dakikalarca darp eden ve karnı ile ayağından bıçaklayan şahıslar, bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

Felç kalan genç 7 gün sonrada hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan S.E..'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Boynunda kırık oluşan ve göğüsten aşağısı felç olan S.E.., tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kağıthane Asayiş polislerinin yakaladığı iki şahıs tutuklandı

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaya karışan şahısların M.S., İ.S.. ve Y.S.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahıslar ifadelerinin alınması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.S. ve İ.S.. “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akıl almaz cinayet kamerada

Kağıthane'de hırsızlık sonrasında yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki taraf arasında arbede yaşandığı, daha sonra bir şahsın kaçarken park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştüğü, sonrasında ise arkasından gelen şahısların dakikalarca yerde yatan şahsı darp ettiği görülüyor.