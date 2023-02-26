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İstanbul'da dehşet! Kocasını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da dehşet! Kocasını bıçaklayarak öldürdü
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İstanbul Esenyurt'ta 3 çocuk annesi kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi. 3 çocukları olan Necibe Y. (38) ile Yılmaz Y. (42) çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmada Necibe Y., eşi Yılmaz Y.'yi bıçakladı. Gürültü ve bağırma seslerini duyan komşuların bildirmesiyle 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralı haldeki Y.'yi Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak, Yılmaz Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis Necibe Y.'yu gözaltına aldı. Soruşturmaya devam ediliyor. 

DHA

Etiketler istanbul esenyurt kocasını öldürdü
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