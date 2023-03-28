İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm

İstanbul Maslak'ta lüks bir sitede yaşayan Çin uyruklu 48 yaşındaki kadın, rezidansın banyosunda priz kablosuyla aslı halde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maslak’ta bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya V., öğle saatlerinde yaşadığı dairenin banyosunda eşi Can V. tarafından üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu. Kadının hareketsiz olması üzerine adam, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Yurtdışından geldiği gün eşini ölü buldu

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede ölümü şüpheli buldu. Polisin ifadesine başvurduğu kadının eşi, olay günü yurtdışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini üçlü priz kablosuyla asılı halde bulduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kadının eşi olan Çin uyruklu Türk vatandaşı Can V. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA