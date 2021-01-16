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  4. 16 Ocak 2021 08:27

İstanbul'da PKK'ya büyük operasyon

Emniyet güçleri gece yarısında İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 5'i Suriye uyruklu 9 zanlı için harekete geçti. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK'ya büyük operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün Suriye yapılanması PYD/YPG ile sözde kırsal alan kadroları içerisinde faaliyette bulundukları ve yasa dışı yollarla İstanbul'a geldikleri belirlenen 5'i Suriye uyruklu 9 şüphelinin eylem arayışı içerisinde oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

9 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bağcılar, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane ve Sancaktepe'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. (AA)


 

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