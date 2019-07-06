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  4. 06 Temmuz 2019 18:47

İstanbul'da sahilde silah bulundu

İstanbul Üsküdar Salacak sahilinde deniz kıyısına vurmuş ya da kayalıklara atılmış olabileceği değerlendirilen bir silah bulundu. Silah incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

İstanbul'da sahilde silah bulundu
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Olay, saat 13.00 sıralarında Salacak sahilinde meydana geldi. Sahilde denize giren Burak Topçu, kayalıklar arasında bir silah gördü. Denizden çıkan Topçu durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler yaptıkları incelemelerde silahın deniz kıyısına vurmuş ya da kayalıklara atılmış olabileceği değerlendirdi. Ekipler durumu deniz polisine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisine bağlı ekipler silahı denizden çıkardı.

Polis silahın biri tarafından atılıp atılmadığı konusunda çalışma yaptı. Bir olayda kullanıp kullanılmadığı gerekli kriminal çalışmalar sonucunda belirli olacak silah incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. 
 
 
 

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