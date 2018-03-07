İstanbul'da yangın ! Baz istasyonları alev alev yandı

Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında baz istasyonlarının bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirilerek, giriş katında pastane, üst katlarında ise bir sağlık merkezi bulunan 4 katlı bina boşaltıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla ulaştığı çatıdaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle baz istasyonları kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, çevredeki vatandaşlar aynı bina üzerinde 10'dan fazla baz istasyonu bulunmasına tepki gösterdi.